Sarhoş öğretmen okul gezisini striptiz kulübüne yaptı

Panelden olaya ilişkin yayınlanan raporda, "Glenn, okul gezisi sırasında alkolün etkisi altındaydı ve bu nedenle, ihtiyaç duyulduğunda bir ebeveyn gibi karar alma veya hareket etme konumunda değildi. Bu, onun gözetimi altındaki öğrencilerin yabancı bir ülkede, evlerinden uzakta oldukları, rehberlik ve koruma için ona güvendikleri bir durumdu. Glenn, denizaşırı bir yolculuğa güvenli bir şekilde liderlik etmesi beklenen ve kendisinden beklenen davranışın farkında olan deneyimli bir öğretmen ve bir liderdi ancak profesyonel olmayan şekilde davrandı" denildi.