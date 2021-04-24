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Giriş Tarihi: 24.4.2021 12:12 Son Güncelleme: 24.4.2021 12:23

: krizi sonrası dünyada görülmemiş aşı kararı! İkinci dozu başka olacak...

DHA
Son dakika: AstraZeneca krizi sonrası dünyada görülmemiş aşı kararı! İkinci dozu başka olacak...

haberine göre; Kan pıhtılaşması başta olmak üzere birçok yan etki gösteren Oxford/ aşısı ile ilgili Norveç'ten flaş bir karar geldi. Ülkede AstraZeneca aşılamalarının durdurulması kararı alındıktan sonra, ikinci doz olacaklara Pfizer ve Moderna aşısı uygulanacak. EMA ise, ilk dozu olanlara ikinci doz olarak da AstraZeneca aşısının yapılabileceğini belirtiyor.

Norveç Sağlık Bakanı Bent Hoie dün yaptığı açıklamada, ilk dozu AstraZeneca koronavirüs aşısı olanlara, ikinci doz olarak Pfizer/BioNTech veya Moderna aşısı uygulanacağını açıkladı.

Bakan Hoie "AstraZeneca aşısından olanlara Pfizer/BioNTech ve Moderna'dan ikinci dozlar sunulacak" ifadelerini kullandı. Norveç, 11 Mart'ta az sayıda kişinin kan pıhtısı, kanama ve düşük trombosit sayısı yan etkileri nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından AstraZeneca aşısının uygulamasını askıya almıştı.

EMA: İLK DOZU ASTRAZENECA OLANLAR İKİNCİ DOZU DA OLABİLİR

Diğer yandan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından dün yapılan açıklamada, AstraZeneca'nın koronavirüs aşısının ilk dozunu olmuş kişiler ikinci dozu da AstraZeneca olabilir denildi. Ajansın Genel Müdür Yardımcısı Noël Wathion, "Bu aşamada mevcut veriler, aşının ikinci dozunun verilmeye devam edilmesini destekliyor" dedi.

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Son dakika: AstraZeneca krizi sonrası dünyada görülmemiş aşı kararı! İkinci dozu başka olacak...
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