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Giriş Tarihi: 24.4.2021 07:40

Son dakika: ’da polisin öldüğü bıçaklı saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına aldı

AA
Son dakika: Fransa’da polisin öldüğü bıçaklı saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına aldı

Son dakika bilgisine göre 'nın Yvelines kentinde polis karakolunda düzenlenen saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Rambouillet semti karakolunda dün öğleden sonra düzenlenen, bir kadın polisin yaşamını yitirdiği saldırının failinin çevresinden 3 kişi gözaltına alındı.

Saldırı sonrası karakoldaki diğer polisler tarafından vurularak öldürülen saldırganın, 36 yaşında, 2009'da Fransa'ya gelen Tunuslu bir göçmen olduğu biliniyor.

Soruşturmayı üstlenen terörle mücadele savcılığı, saldırgan hakkında daha fazla bilgiye ulaşmaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter'dan paylaştığı mesajda, saldırıyı şiddetle kınayarak, "İslamcı terörle mücadeleden vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

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Son dakika: Fransa’da polisin öldüğü bıçaklı saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına aldı
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