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Giriş Tarihi: 25.4.2021

Aşıların sadece yüzde 0.3’ü fakir ülkelere gitti

Aşıların sadece yüzde 0.3’ü fakir ülkelere gitti
DSÖ: Aşıların sadece yüzde 0.3'ü yoksul ülkelere gitti.
Hindistan: Acil oksijen desteği çağrısı yapıldı. Bir hastanede oksijen cihazı yetersizliğinden dolayı 25 Kovid hastası hayatını kaybetti. 215 hastanın durumu ise ağır. 346 bin 786 yeni vaka.
AB: BioNTech'ten 1,8 milyar ilave doz aşı alıyor.
Şili: AstraZeneca aşısı sadece erkeklere yapılacak.
İngiltere: Başbakan: Salgını kontrol altına aldık.
Kanada: Başbakan Trudeau ve eşi AstraZeneca aşısı yaptırdı.
Belçika: Restoranlar açık alanlara müşteri alabilecek.
İsrail: Yeni ölüm yok.
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Aşıların sadece yüzde 0.3’ü fakir ülkelere gitti
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