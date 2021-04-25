Aşıların sadece yüzde 0.3’ü fakir ülkelere gitti

Aşıların sadece yüzde 0.3'ü yoksul ülkelere gitti.Acil oksijen desteği çağrısı yapıldı. Bir hastanede oksijen cihazı yetersizliğinden dolayı 25 Kovid hastası hayatını kaybetti. 215 hastanın durumu ise ağır. 346 bin 786 yeni vaka.BioNTech'ten 1,8 milyar ilave doz aşı alıyor.AstraZeneca aşısı sadece erkeklere yapılacak.Başbakan: Salgını kontrol altına aldık.Başbakan Trudeau ve eşi AstraZeneca aşısı yaptırdı.Restoranlar açık alanlara müşteri alabilecek.Yeni ölüm yok.