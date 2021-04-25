Aşıların sadece yüzde 0.3’ü fakir ülkelere gitti

DSÖ:
Aşıların sadece yüzde 0.3'ü yoksul ülkelere gitti.
Hindistan:
Acil oksijen desteği çağrısı yapıldı. Bir hastanede oksijen cihazı yetersizliğinden dolayı 25 Kovid hastası hayatını kaybetti. 215 hastanın durumu ise ağır. 346 bin 786 yeni vaka.
AB:
BioNTech'ten 1,8 milyar ilave doz aşı alıyor.
Şili:
AstraZeneca aşısı sadece erkeklere yapılacak.
İngiltere:
Başbakan: Salgını kontrol altına aldık.
Kanada:
Başbakan Trudeau ve eşi AstraZeneca aşısı yaptırdı.
Belçika:
Restoranlar açık alanlara müşteri alabilecek.
İsrail:
Yeni ölüm yok.