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Giriş Tarihi: 25.4.2021 12:49 Son Güncelleme: 25.4.2021 12:57

'taki pandemi hastanesinde facia: Ölü sayısı artıyor...

AA
Bağdat'taki pandemi hastanesinde facia: Ölü sayısı artıyor...

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; ’taki pandemi hastanesinde dün çıkan yangın sonucu ölenlerin sayısı 82'ye yükseldi.

Irak İçişleri Bakanlığı, Bağdat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına tahsis edilen hastanede dün çıkan yangın sonucu ölenlerin sayısının 82'ye yükseldiğini bildirdi. Bakanlık Sözcüsü Halid el-Mihanne, pandemi hastanesindeki yangının sonucuna ilişkin devlet televizyonuna açıklama yaptı.

82 ÖLÜ, 110 YARALI

Mihanne, "Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü İbn el-Hatib Hastanesi'nde çıkan yangında 82 kişi şehit oldu, 110 kişi de yaralandı." dedi.

Sözcü yangının çıkış nedenine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Bağdat'taki İbn el-Hatib Hastanesi'nde, dün gece yangın çıkmış, yangının oksijen tüpünün patlaması sonucu meydana geldiği iddia edilmişti.

Yerel medyada ise yangının bir hasta yakınının oksijen tüpüne karşı kayıtsız davranışı ve ihmalinin neden olduğu öne sürülmüştü.

Başbakan Mustafa el-Kazımi, olayın ardından hastane müdürünü görevden alırken, yangının sebebinin araştırılması için talimat vermişti.

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Bağdat'taki pandemi hastanesinde facia: Ölü sayısı artıyor...
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