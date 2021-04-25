Endonezya’da denizaltı faciası: 53 ölü

Endonezya açıklarında 3 gün önce kaybolan denizaltıdaki 53 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, Endonezya'da 21 Nisan'da kaybolan denizaltıdaki 53 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetler Komutanı Mareşal Hadi Tjahjanto, yaptığı açıklamada, denizaltının kaybolmadığına, dalış yaptığı Bali Adası yakınlarında battığına dair açık kanıtların bulunduğunu ifade etti. Öte yandan askeri yetkililer, denizaltının oksijen stokunun bugün erken saatlerde tükendiğini ve denizaltının mürettebatındaki kişilerin hayatta olduğuna dair umutların söndüğünü açıkladı. KRI Nanggala-402 adlı denizaltı ile 21 Nisan'da irtibat kesilmişti. Denizaltının, Bali Adası'nın 95 kilometre kuzeyinde kaybolduğu açıklanmıştı.