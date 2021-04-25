İhanet şebekesi ABD’de mezarlık satın aldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki örgüt karargahı yakınında satın aldığı mezarlık faaliyete geçti. FETÖ'ye ait olan Lehigh Diyalog Center şirketi tarafından satın alınan "Gurbet Cemetery" isimli mezarlığın bir süredir faaliyete açıldığı ve cenaze defin işlemlerinin yapıldığı görüldü. Örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı Saylorsburg kasabasındaki çiftliğe yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki mezarlıkta 10'a yakın mezarın bulunduğu, defin işlemi kısa süre önce tamamlandığı belli olan bazı mezarların ise henüz çevre düzenlemesinin yapılmadığı gözlendi. Mezarlığa, en son nisanın ilk haftasında vefat eden ve Gülen'in en yakınındaki isimlerden olan Salih Sal Dinçer defnedildi. Örgüte ait internet sayfalarındaki haberlerde yer alan fotoğraflarda, Gülen'in, Dinçer'in cenaze namazını kıldırdığı ve defin işlemi tamamlanıncaya kadar beklediği kaydedildi. Bir görgü tanığı, mezarlıkta geçen sene hiç mezar olmadığını, son yapılan cenaze töreninin ardından mezarlığa uğradığında, 2020, 2019 hatta bir tane de 2018 yılına ait mezarı görünce şaşırdığını söyledi.