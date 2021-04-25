İsrail polisi yine teravih çıkışı saldırdı: 20 yaralı

İsrailpolisi yine işgal altındaki Doğu Kudüs'te teravih namazı sonrası Filistinlilere saldırdı. Filistinliler, Mescid-i Aksa'da kılınan namaz sonrası Eski Şehir'in Şam Kapısı ve çevresinde toplandı. Gerginliğin artması üzerine İsrail polisi, Filistinlileri dağıtmak için ses bombası ve atlı polislere başvurdu. Filistin Kızılayı, polisin sert müdahalesinde 20 Filistinlinin yaralandığını bildirdi. Ayrıca İsrail polisinin sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşmasına engel olduğu ve bir ilk yardım görevlisinin gözaltına alındığına dikkat çekildi. Öte yandan Batı Şeria'nın pek çok kentinde, İsrail askerlerinin Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik müdahaleleri ve kenti Yahudileştirme çalışmaları protesto edildi. Filistin direniş grupları ise "Düşman, Kudüs'e ve halkına yönelik eylemlerinin bedelini ağır ödeyecek" uyarısında bulundu.Hamas Hareketi, Gazze'ye düzenlediği saldırı ve Kudüs'te Filistinlilere yönelik müdahalesiyle İsrail'in gerginliği tırmandırdığını belirtti. Berhum yaptığı açıklamada, "İsrail'in gerginliği tırmandırarak Gazze'de Hamas mevkilerini bombalaması, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da işlediği suç ve ihlaller Filistin halkına yönelik düşmanca siyasetinin bir parçasıdır" ifadelerini kullandı. Öte yandan İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'ndeki bazı noktaları vurduğu belirtildi.