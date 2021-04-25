KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ın acı günü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın babası Rüstem Tatar, vefat etti. Kıbrıs Türk halkının ulusal mücadelesinin her aşamasında büyük görevler üstlenen ve önemli görevlerde bulunan Rüstem Tatar'ın cenazesi dün Lefkoşa Kabristanlığı'nda Kovid- 19 kuralları çerçevesinde, birinci derece aile yakınlarının katılımıyla defnedildi. 23 Ekim 1930'da Baf'ın Yakacık köyünde doğan Tatar, 1951'de Nottingham Üniversitesi'nden birincilikle mezun oldu. Rüstem Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin oluşumunu sağlayan müzakerelerde Kıbrıs Türk heyetinde danışman olarak yer alırken, 1960'ta Türk ve Rum halklarının eşit ortaklığında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk Sayıştay Başkanı oldu. Tatar, 1984- 2005 yıllarında BM gözetiminde görev yapan Kayıp Şahıslar Komitesi'nin Kıbrıs Türk Temsilcisi olarak görev yaptı.Rüstem Tatar'ın vefatı dolayısıyla Türkiye'den çok sayıda siyasi, taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın babası, Kıbrıs Türk'ünün varoluş mücadelesinde önemli yeri olan Rüstem Tatar beyefendinin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diliyorum "mesajını paylaştı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da taziye mesajı yayımladı