Ortadoğu’da Türkiye rüzgârı

Türkiye'nin son dönemde yürüttüğü Ortadoğu açılımı uluslararası toplum tarafından yakından izleniyor. Avrupa ülkeleri ile ilişkileri normalleşme sürecine giren Türkiye'nin Ortadoğu açılımı sayesinde Suudi Arabistan, Mısır, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri de yeni bir döneme girdi. Batı medyasına konuşan uzmanlar bu durumu Türkiye rüzgarının Libya, Suriye, Doğu Akdeniz ve Kafkaslar'dan sonra Ortadoğu'da da esmeye başlaması şeklinde yorumluyor. Türk ve Mısır istihbarat servisleri arasında bir süredir devam eden görüşmeler sonucunda, iki ülke tarafından da diyalog süreci benimsendi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu kapsamda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki bir heyetin mayıs ayında Mısır'a giderek ilişkilerin normalleşme sürecini ele alacağını kaydetti. Mısır'ın daveti üzerine gerçekleştirilecek görüşmelerin sonucuna göre, Çavuşoğlu'nun Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri ile bir araya gelmesi ve normalleşme yol haritasını açıklaması öngörülüyor. Tarafların siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomi, ticaret ve karşılıklı yatırımları da içerecek şekilde istişarelere başlaması ayrıca Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunmaları bekleniyor.Türkiye-İsrail ilişkileri de yeni bir döneme giriyor. Son dönemde iki ülkenin verdiği mesajlar, ilişkilerin yeniden normalleşebileceğini gösterdi. Ankara, Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde 18-20 Haziran'da düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz'i davet ederek ilk somut adımı attı. Steinitz, mart ayında yaptığı bir açıklamada, Türkiye'nin de Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun bir parçası olmasını umduklarını söylemiş ve çatışma yerine bölgesel işbirliği ortağı olarak görmek istediklerini kaydetmişti. Türkiye'nin Orta Doğu açılımının en önemli adreslerinden biri de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda bir görüşme gerçekleştirerek birbirlerinin ramazan ayını tebrik etti. Verilen bu sıcak mesajla, Çavuşoğlu-Al Nahyan görüşmesinde ilişkilerin düzeltilmesi konusunun ele alındığı belirtildi.LİBYADevlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Türkiye ile Libya arasında imzalanan askeri anlaşmalara değinerek "Türk devleti ile imzalanan her iki anlaşmaya da bağlıyız" dedi. Mişri, iki ülke arasında 2019'da imzalanan, Askeri ve Güvenlik İşbirliği Mutabakat Muhtırası ve Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası hakkında açıklama yaptı. Mişri, "Bir İtalyan haber ajansında Dışişleri Bakanı (Leyla el-Menguş) Hanımefendi'ye atfedilen ifadelere gelince ise, Türk devleti ile imzalanan her iki anlaşmaya ve de diğer ülkelerle herhangi bir alanda daha önce imzalanmış anlaşmalara bağlı olduğumuzu teyit ediyoruz" ifadelerini kullandı.