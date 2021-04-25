Rusya görüntüleri ilk kez yayınladı! Uzay için geliştirilen ilk silah...

UZAY İÇİN GELİŞTİRİLEN İLK SİLAH

Rus medyasında yer alan haberde Shchit-2'nin uzay için geliştirilen ilk silah olduğu ifade edildi. Sovyetler Birliği'nin bu silahı test ettiği ifade edilse de test sonuçlarının hala gizli bilgi olarak arşivlerde saklandığı aktarıldı.