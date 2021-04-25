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Giriş Tarihi: 25.4.2021 11:36

görüntüleri ilk kez yayınladı! Uzay için geliştirilen ilk silah...

DHA
Rusya görüntüleri ilk kez yayınladı! Uzay için geliştirilen ilk silah...

'nın sır gibi sakladığı görüntüler ilk defa ortaya çıktı. yıllarında uzaydaki Sovyetler Birliği askeri uzay istasyonlarını korumak için tasarlanan uzay topu 'Shchit-2’nin fotoğrafları yayınlandı. medyasında yer alan haberde Shchit-2’nin uzay için geliştirilen ilk silah olduğu ifade edildi.

Rusya, Soğuk Savaş yıllarında uzaydaki Sovyetler Birliği askeri uzay istasyonlarını korumak için tasarlanan uzay topu 'Shchit-2'nin' görüntülerini ilk kez yayınladı.

Rusya'nın Reutov kentindeki roket tasarım bürosu NPO Mashinostroyeniya, Soğuk Savaş yıllarında uzaydaki Sovyetler Birliği askeri üslerini korumak için geliştirilen 'uzay topu' Shchit-2'nin fotoğraflarını ilk kez kamuoyuyla paylaştı.Tasarlanan Shchit-2'nin ABD ve NATO'dan gelebilecek tehditlere karşı geliştirildiği ifade edildi.Geliştirilen uzay topunun 160 kilometreden fazla menzile sahip olduğu tahmin ediliyor.

UZAY İÇİN GELİŞTİRİLEN İLK SİLAH

Rus medyasında yer alan haberde Shchit-2'nin uzay için geliştirilen ilk silah olduğu ifade edildi. Sovyetler Birliği'nin bu silahı test ettiği ifade edilse de test sonuçlarının hala gizli bilgi olarak arşivlerde saklandığı aktarıldı.

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Rusya görüntüleri ilk kez yayınladı! Uzay için geliştirilen ilk silah...
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