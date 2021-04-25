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Giriş Tarihi: 25.4.2021 12:39

Türkiye'den 'taki hastanede çıkan yangında ölenler için taziye mesajı

AA
Türkiye'den Irak'taki hastanede çıkan yangında ölenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, ’ın başkenti ’taki Hatip Hastanesi’nde meydana gelen patlama ve yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu sabaha karşı meydana gelen patlama ve akabinde çıkan yangında en az 30 hasta ve hasta yakınının öldüğünün büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu elim hadisede yaşamını yitirenler için kardeş Irak halkı ile Irak hükümetine başsağlığı diliyor, yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (bağımsız) Üyesi Ali Beyati, Bağdat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangın sonucu ölü sayısının 35 ile 40 arasında olduğunu duyurmuştu.

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Türkiye'den Irak'taki hastanede çıkan yangında ölenler için taziye mesajı
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