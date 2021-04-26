ABD, Fransa ve Japonya’dan Çin’e karşı iş birliği: Pasifik’te büyük tatbikat

"İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRME" ÇAĞRISI

Üç ülkenin kara kuvvetlerinin ilk kez büyük çaplı bir ortak tatbikat düzenleyeceğine dikkati çeken Kişi, "Fransa, 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' vizyonunu paylaşıyor." dedi. Bakan Nobuo, "Uzak adaların korunması kapsamında Japonya, ABD ve Fransa arasında iş birliğini güçlendirerek GSDF'nin taktik ve becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Meskun mahalde muharebe ile çıkarma harekatı birliklerini kapsayacak ortak tatbikat, Kyuşu bölgesinde GSDF'ye ait Kirişima eğitim üssü ile Ainoura askeri kampında gerçekleştirilecek.

Kyodo ajansı haberinde, Hint Okyanusu ile Güney Pasifik bölgelerinde toprak parçaları bulunan Fransa'nın, Hint-Pasifik'te stratejik menfaatlere sahip olduğuna dikkati çekti.