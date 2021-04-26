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Giriş Tarihi: 26.4.2021 14:06

’da silahlı saldırı: 8 polis hayatını kaybetti

AA
Afganistan’da silahlı saldırı: 8 polis hayatını kaybetti

’ın kentinde militanları, polis aracını hedef aldı. Düzenlenen saldırıda 8 kişi yaşamını yitirirken 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Logar vilayetinde polis aracına düzenlediği silahlı saldırıda 8 polis hayatını kaybetti. Logar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Gül Haydar Ahmadi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Logar'ın Muhammed Aga ilçesindeki bakır madeninin güvenliğini sağlayan polis aracına silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

ŞİDDET OLAYLARI TIRMANIYOR

Ahmadi, saldırıda madenin güvenliğini sağlayan 8 polisin yaşamını yitirdiğini, 3'ünün yaralandığını belirtti. Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Militanlar daha önce de aynı madende çalışan güvenlik güçlerine silahlı saldırılar düzenlemişti. Bir yandan şiddet olayları tırmanırken, diğer yandan da istikrarın sağlanması için barış çabaları devam ediyor.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, dün ülke genelinde son 10 günde 63 sivilin Taliban tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.

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Afganistan’da silahlı saldırı: 8 polis hayatını kaybetti
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