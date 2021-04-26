Almanya’da ırkçı şiddet: Önce tükürdü sonra tekmeledi

Almanya'da ırkçı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Erfurt kentinde tramvayda seyahat eden 17 yaşındaki Suriyeli genç, kimliği belirsiz bir şahsın saldırısına uğradı. Saldırgan, Suriyeli gence ırkçı ifadeler kullanarak tükürüp tekme atarken, gencin telefonunu yere fırlatarak kullanılamaz hale getirdi. Saldırı anı ise başka bir yolcu tarafından anbean kaydedildi.Görüntülerde saldırganın Suriyeli gence, "Burası benim ülkem. Nerden geldiysen oraya defol git" dediği duyulurken, görüntüler Alman polisini ve siyasetçileri harekete geçirdi. Alman kamuoyu ise saldırı görüntülerinin çekildiği anda kimsenin olaya müdahale etmemesini eleştirirken, "Böyle duyarsız olursak meydan saldırganlara kalacak" ifadelerini kullandı.Thüringen Başbakanı Bodo Ramelow saldırıyı kınayarak, "Savunmasız insanlara karşı kendisini güçlü hissedenler korkaktır. Saldırı tam anlamıyla iğrençtir" dedi.Erfurt polisi, saldırganın kimliğinin tespit edildiğini ve yakalamak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.