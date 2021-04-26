Cenevre görüşmeleri öncesi bomba iddia: İngiltere’nin KKTC kararı kapıda

İngiliz Sunday Express'te yer alan bir habere göre İngiliz hükümeti, KKTC'yi devlet olarak tanımaya hazırlanıyor. Sunday Express, ismi açıklanamayan hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde, İngiliz milletvekillerinin KKTC'yi bağımsız bir devlet olarak tanımayı kulislerde ele aldığını aktardı.