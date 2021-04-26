Cenevre görüşmeleri öncesi bomba iddia: İngiltere’nin KKTC kararı kapıda

Birleşmiş Milletler öncülüğünde yapılacak Kıbrıs zirvesi, dünya siyasi arenasının gündeminde. İsviçre'nin Cenevre kentinde 27-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek zirvede, garantör ülkeler Türkiye, İngiltere ve Yunanistan yer alacakken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis de bulunacak.
"İNGİLTERE KKTC'Yİ TANIMAYA HAZIRLANIYOR"
Barış görüşmelerinin ele alınacağı zirve öncesinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm planının arkasında durmaya çağıran Tatar'ın ardından İngiliz basınında yer alan bir iddia, oldukça ses getirdi.
İngiliz Sunday Express'te yer alan bir habere göre İngiliz hükümeti, KKTC'yi devlet olarak tanımaya hazırlanıyor. Sunday Express, ismi açıklanamayan hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde, İngiliz milletvekillerinin KKTC'yi bağımsız bir devlet olarak tanımayı kulislerde ele aldığını aktardı.
Bu kararın resmileşmesi halinde KKTC vatandaşları, İngiltere'ye doğrudan uçuşlar gerçekleştirebilecekken Kıbrıs'a turistik gezi düzenlemek isteyen İngiliz vatandaşlar da Ada'ya kolayca uçuş yapabilecek.