İsrail yine saldırdı: 6 yaralı

Ramazan ayının ilk günlerinden bu yana Filistinlilere huzur vermeyen ve her geçen gün şiddetin dozunu arttıran İsrail polisi, yine teravih namazı çıkışı Filistinlilere saldırdı. Teravih namazını Doğu Kudüs'te bulunan Eski Şehir'in Şam Kapısı'nda kılan Filistinliler, İsrail polisinin yine sert müdahalesiyle karşılaştı. Filistinlilere atlı birliklerle müdehale eden İsrail polisi, plastik mermi ve ses bombası da kullandı. Olaylar sırasında 6 Filistinli yaralandı. Bazı yerel kaynaklar bir grup Filistinli gencin İsrail Özel Kuvvet Askerleri tarafından gözaltına alındığını açıkladı. Öte yandan Ürdün, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın Şam Kapısı'nda toplanan Kudüslülere karşı uyguladığı ihlaller konusunda uyarıda bulunarak, Kudüslülerin korunması için uluslararası camiaya çağrıda bulundu.