Pandemi ne zaman bitecek? Bill Gates'ten dünyanın merak ettiği soruya yanıt...

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ve iklim krizi ile ilgili açıklamaları ile sık sık gündeme gelen Microsoft'un kurucusu Bill Gates, dünyanın merak ettiği soruya yanıt verdi. 2015 yılında yaptığı açıklama ile bugünlerin gelebileceği uyarısını yapan ilk kişilerden birisi olan Gates, koronavirüs pandemisinin sona ereceği tarihi açıkladı.
2022 YILINI İŞARET ETTİ
İngilz Sky News'e konuşan Bill Gates, hayatın tamamen normale döneceği tarih olarak 2022 yılını işaret etti.Gates, 2022 yılının sonunda dünyanın "tamamen normale dönmüş olacağına dair umudunu koruduğunu" belirtti. Bu umudunun nedeni olarak da Covid-19 aşılarının bulunmasını gösterdi.
Aşıların şu an için ağırlıklı olarak gelişmiş ülkelerin elinde olduğunun altını çizen Gates, önümüzdeki birkaç ay içinde bu ülkelerdeki aşılama miktarının istenilen seviyeye geleceğini ifade etti. Gates'e göre bu aşamadan sonra gelişmiş ülkeler aşıları dünyanın geri kalanı ile paylaşacak ve bu pandeminin seyrinde çok önemli bir etkiye sahip olacak.
TAMAMEN BİTMESİ BEKLENMİYOR AMA...
2022 yılının sonuna kadar koronavirüs vakalarının tamamen sıfıra düşmesi, hastalığın yeryüzünden kaybolması beklemediğini ifade eden Gates yine de gelecek yılın sonlarında görülen vaka sayılarının, şu andaki sayıların çok küçük bir kısmına denk gelecek kadar azalacağını dile getirdi.
"OLASI PANDEMİLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLMAK GEREKİYOR"
Gates, aynı zamanda insanlığın gelecekteki olası pandemilere karşı hazırlıklı olmanın da birincil öncelik haline getirilmesi gerektiğini ifade etti. Gates bu konuda hassas olunması gerektiğini söylerken, daha önce Ebola salgınında gördüğümüz gibi salgının bittiğinde unutulmaması gerektiğini ifade etti.