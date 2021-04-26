Pandemi ne zaman bitecek? Bill Gates'ten dünyanın merak ettiği soruya yanıt...

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ve iklim krizi ile ilgili açıklamaları ile sık sık gündeme gelen Microsoft'un kurucusu Bill Gates, dünyanın merak ettiği soruya yanıt verdi. 2015 yılında yaptığı açıklama ile bugünlerin gelebileceği uyarısını yapan ilk kişilerden birisi olan Gates, koronavirüs pandemisinin sona ereceği tarihi açıkladı.

2022 YILINI İŞARET ETTİ

İngilz Sky News'e konuşan Bill Gates, hayatın tamamen normale döneceği tarih olarak 2022 yılını işaret etti.Gates, 2022 yılının sonunda dünyanın "tamamen normale dönmüş olacağına dair umudunu koruduğunu" belirtti. Bu umudunun nedeni olarak da Covid-19 aşılarının bulunmasını gösterdi.