Pfizer’den umutlandıran 'anti Kovid hapı' hamlesi: Pandemiyi hayatımızdan tamamen çıkarabilir!

2019 yılının son günlerinden itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı pek çok çalışma ve araştırma yapıldı. Salgında yapılan çalışmalar da zamanla etkisini gösterdi ve pek çok aşı geliştirildi. Ancak uzmanlar pandeminin hayatımızdan tamamen çıkması için aşıdan daha fazlasına ihtiyacımız olduğunu ısrarla belirtiyor.

'ANTİ KOVİD HAPI' UMUT IŞIĞI OLABİLİR

Bugün İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan bir haber, adeta tüm dünya için yeni bir umut ışığı oldu. Haberde Türk bilim insanlarının da sahip olduğu BioNTech'le birlikte koronavirüs aşısı geliştiren ve üreten Pfizer'ın 'anti kovid hapı' üzerinde çalıştığı bilgisi verildi.