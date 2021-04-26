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Giriş Tarihi: 27.4.2021 00:25

’den umutlandıran 'anti Kovid hapı' hamlesi: Pandemiyi hayatımızdan tamamen çıkarabilir!

Pfizer’den umutlandıran 'anti Kovid hapı' hamlesi: Pandemiyi hayatımızdan tamamen çıkarabilir!

gazetesi, bugün dünyayı umutlandıran ve bir o kadar da sevindiren bir habere yer verdi. İngiliz gazetesi, Türk bilim insanlarının da sahibi olduğu ’le birlikte koronavirüs aşısı geliştiren ve üreten ’ın aşı dışında bir başka proje üzerinde çalıştığını duyurdu. Ayrıca haberde firmanın, anti koronavirüs (COVID-19) hapı için çalışmalar yaptığını ve laboratuvarda olumlu sonuçlar alındığını bildirdi. Uzmanlar, olumlu sonuç almalarını umutla karşılarken, bu çalışmanın pandemiyi hayatımızdan tamamen silebileceğini de dile getirdi. İşte detaylar…

2019 yılının son günlerinden itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı pek çok çalışma ve araştırma yapıldı. Salgında yapılan çalışmalar da zamanla etkisini gösterdi ve pek çok aşı geliştirildi. Ancak uzmanlar pandeminin hayatımızdan tamamen çıkması için aşıdan daha fazlasına ihtiyacımız olduğunu ısrarla belirtiyor.

'ANTİ KOVİD HAPI' UMUT IŞIĞI OLABİLİR

Bugün İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan bir haber, adeta tüm dünya için yeni bir umut ışığı oldu. Haberde Türk bilim insanlarının da sahip olduğu BioNTech'le birlikte koronavirüs aşısı geliştiren ve üreten Pfizer'ın 'anti kovid hapı' üzerinde çalıştığı bilgisi verildi.

ÇALIŞMA 25 MAYIS'TA SONLANACAK

Firmanın PF-07321332 adını verdiği çalışmasının 25 Mayıs'ta sonlandıracağı belirtilirken şu ana kadar gelinen aşamanın sonuçlarının olumlu olduğu da ifade edildi.

ABD VE BELÇİKA'DAKİ ÇALIŞMALARIN SONUCU ÖNEMLİ OLACAK

ABD ve Belçika'da ise 'anti kovid hapı' insan üzerinde deneniyor. Eğer bu çalışmalar başarılı olursa koronavirüs önleyici hap 2021'in sonuna doğru kullanılabilecek.

"İLERİYE DÖNÜK BÜYÜK BİR ADIM OLUR VE KAPANMAYA GEREK KALMAZ"

Glasgow Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanı Kevin Blyth, "Eğer anti viral ilaçlar olumlu sonuç verirse, bu gelecekte büyük bir adım olur. Böylece kapanmaya da gerek kalmaz." diye konuştu. Blyth ayrıca geliştirilen hapın hastalığın şiddetlenmesini durdurmak için kullanılabileceğini söyledi.

HAP VİRÜSÜ NASIL ENGELLEYECEK?

'Anti koronavirüs hapı', virüsün çoğalmaması için belirli emzimlere yapışıyor ve bu hamleyle koronavirüsün yayılmasını önlüyor. Yani virüsü dar bir alana hapsederek virüsün ciddi oranda azaltıyor.

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Pfizer’den umutlandıran 'anti Kovid hapı' hamlesi: Pandemiyi hayatımızdan tamamen çıkarabilir!
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