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Giriş Tarihi: 26.4.2021 13:14 Son Güncelleme: 26.4.2021 13:49

o görüntüleri yayınladı! ‘Tüm hedefleri vurduk’

DHA
Rusya o görüntüleri yayınladı! ‘Tüm hedefleri vurduk’

ile yaşadığı Donbass krizinde yaptığı savaş imalarıyla gerilimi artıran , bu kez de yaptığı füze testiyle gündeme geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, yeni nesil hava savunma füze sistemine ait test görüntülerini yayınlayarak, "Başarılı geçti" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vlamidir Putin, geçtiğimiz hafta Federal Meclis'in üyelerine hitaben bir gerçekleştirdiği konuşmada, "Nükleer silahlar da dahil askeri teçhizatımızı yeniliyoruz" diyerek göz dağı verdi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın Putin'in açıklamasının ardından bu kez de yeni nesil hava savunma füze sistemine ait test görüntülerini yayınlaması dikkat çekti.

"HEDEFLERİMİZİN TAMAMINI VURDUK"

Kazakistan'daki Sary-Shagan test sahasında yapılan füze denemeleri hakkında açıklama yapan Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne bağlı Tümgeneral Sergey Grabchuk, test edilen yeni nesil savunma sistemlerinin hedeflerini istenildiği gibi vurduğunu açıkladı.

Rusya'dan yeni füze denemesi

"SAVUNMA SİSTEMİNİN YETKİNLİĞİNİ ARTIRACAK"

Test aşaması bittikten sonra faaliyete geçirileceğini bildiren Savunma Bakanlığı açıklamasında, füze savunma sisteminin Moskova ve bölgeleriyle birlikte Rusya'nın orta bölgelerindeki sanayi bölgelerindeki hava savunma sistemlerinin yeteneklerini artıracağı ifade edildi.

Uzmanlar, yeni nesil savunma sistemlerinin şu an faaliyette olan A-135 roketlerinin yanında yer alması planlanan 53T6M sistemlerinden bahsedildiğini belirtti.

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Rusya o görüntüleri yayınladı! ‘Tüm hedefleri vurduk’
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