Rusya o görüntüleri yayınladı! ‘Tüm hedefleri vurduk’

Rusya Devlet Başkanı Vlamidir Putin, geçtiğimiz hafta Federal Meclis'in üyelerine hitaben bir gerçekleştirdiği konuşmada, "Nükleer silahlar da dahil askeri teçhizatımızı yeniliyoruz" diyerek göz dağı verdi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın Putin'in açıklamasının ardından bu kez de yeni nesil hava savunma füze sistemine ait test görüntülerini yayınlaması dikkat çekti.