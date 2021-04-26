Rusya o görüntüleri yayınladı! ‘Tüm hedefleri vurduk’

Rusya Devlet Başkanı Vlamidir Putin, geçtiğimiz hafta Federal Meclis'in üyelerine hitaben bir gerçekleştirdiği konuşmada, "Nükleer silahlar da dahil askeri teçhizatımızı yeniliyoruz" diyerek göz dağı verdi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın Putin'in açıklamasının ardından bu kez de yeni nesil hava savunma füze sistemine ait test görüntülerini yayınlaması dikkat çekti.
"HEDEFLERİMİZİN TAMAMINI VURDUK"
Kazakistan'daki Sary-Shagan test sahasında yapılan füze denemeleri hakkında açıklama yapan Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne bağlı Tümgeneral Sergey Grabchuk, test edilen yeni nesil savunma sistemlerinin hedeflerini istenildiği gibi vurduğunu açıkladı.
"SAVUNMA SİSTEMİNİN YETKİNLİĞİNİ ARTIRACAK"
Test aşaması bittikten sonra faaliyete geçirileceğini bildiren Savunma Bakanlığı açıklamasında, füze savunma sisteminin Moskova ve bölgeleriyle birlikte Rusya'nın orta bölgelerindeki sanayi bölgelerindeki hava savunma sistemlerinin yeteneklerini artıracağı ifade edildi.