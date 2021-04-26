Son dakika... Sputnik V aşısı Türkiye'de üretilecek! Rusya'dan açıklama: Anlaşma sağlandı

Son dakika haberi... Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF, Rusya Varlık Fonu) ve Türk Viscoran İlaç şirketi arasında, koronavirüse karşı dünyada ilk tescil edilmiş aşı olan Sputnik V aşısının Türkiye'deki üretimi için resmi olarak anlaşma sağlandı.
Viscoran İlaç'tan yapılan yazılı açıklamada, "Viscoran İlaç, ürünün yerelleştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmüştür ve Türkiye'nin düzenleyici kurumlarından aşı iznini alır almaz Sputnik V'nin Rusya'dan tedarikine hemen başlayabilecektir. Şirket ayrıca önümüzdeki aylarda, ülkedeki çeşitli tesislerde üretime başlamayı hedeflemektedir. Viscoran İlaç, RDIF ile olan sözleşmesinin bir parçası olarak, sektöründe lider diğer yerel farmasötik üreticileri ile ortaklık tesis etme konusuna destek sağlamaktadır. Teknoloji transferi şu anda CinnaGen İlaç şirketi ile sonuçlandırma aşamasındayken, genel kapasitenin artırılması için diğer iki üretim tesisi ile görüşmeler halen sürmektedir" denildi.
ETKİNLİĞİ YÜZDE 97,6 OLARAK AÇIKLANDI
Toplamda 3 milyardan fazla nüfusa sahip 61 ülkede tescil edildiği belirtilen Sputnik V aşısı ile 5 Aralık 2020 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında Rusya'da her iki doz ile aşılanmış olanlar arasında yapılan araştırmadan elde edilen etkinlik oranının yüzde 97,6 olduğunun vurgulandığı açıklamada "Aşı, kanıtlanmış ve kapsamlı şekilde incelenmiş insan adenoviral vektörlerine dayanmaktadır ve aşılama sürecinde iki doz için iki farklı vektör kullanılmaktadır; böylece, her iki doz için de aynı uygulama mekanizmasını kullanan aşılardan daha uzun süre bağışıklık sağlamaktadır ifadelerine yer verildi.
DMITRIEV: BU ORTAKLIKLAR SAYESİNDE 60'TAN FAZLA ÜLKEYE ULAŞILDI
RDIF CEO'su Kirill Dimitriev'in görüşlerine de yer verilen açıklamada, "Viscoran İlaç ile yapılan anlaşma, üretim kapasitemizi artırmayı ve Sputnik V tedarikini küresel olarak kolaylaştırmayı sağlıyor. Birçok Asya, Latin Amerika, Avrupa ve BDT ülkesinde önde gelen ilaç üreticileriyle anlaşmalara vardık ve bu ortaklıklar sayesinde güvenli ve etkili Rus aşısı 60'tan fazla ülkede insanlara sunulmuş olacak" ifadeleri dikkat çekti.
Viscoran İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran ise, "Üretim sözleşmeleri, lisanslama süreçleri, depolama ve dağıtım konularına ek olarak, ürün üzerinde bazı klinik çalışmaların yürütülmesi de Sputnik V aşısı için Rusya ile işbirliğimizin bir parçasıdır. Bu konudaki çalışmalarımız da çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Uluslararası camiada konu olan bu kadar değerli bir ürüne katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz" dedi.
20 YILLIK TECRÜBE İLE ÜRETİLDİ
Açıklamada, Sputnik V aşısına dair bazı veriler şöyle sıralandı:
5 Aralık 2020 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında Rusya'da Sputnik V'nin her iki dozuyla aşılanmış kişilerden toplanan koronavirüs enfeksiyon oranına ilişkin verilerin analizine göre Sputnik V'nin etkinliği yüzde 97,6'dır;
Sputnik V aşısı, soğuk algınlığına neden olan ve binlerce yıldır var olan kanıtlanmış ve kapsamlı şekilde incelenmiş insan adenoviral vektörleri platformuna dayanmaktadır.
DAHA UZUN SÜRE BAĞIŞIKLIK SAĞLAR
Sputnik V, aşılama sürecinde iki doz için iki farklı vektör kullanır ve böylece, her iki doz için de aynı uygulama mekanizmasını kullanan aşılardan daha uzun süre bağışıklık sağlar.
Yirmi yıldan uzun süredir yapılan 250'den fazla klinik çalışma ile adenoviral aşıların güvenliği ve etkinliğinin yanı sıra bunların uzun vadeli olumsuz etkilerinin olmadığı kanıtlanmıştır.
YAN ETKİSİ VAR MI?
Sputnik V'in neden olduğu ciddi bir alerji yoktur.
Sputnik V, 2-8 derecede olan saklama sıcaklığı ile ek bir soğuk zincir altyapısına yatırıma gerek kalmadan, geleneksel bir buzdolabında saklanabilir.
Doz başına 10 dolar'dan düşük olan fiyatı, Sputnik V'i dünya çapında uygun fiyatlı bir aşı haline getirmektedir.
Sputnik V aşısı mutasyona karşı etkili mi? Rus aşısının yan etkileri neler? | Video
SPUTNİK V AŞISI İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER...
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, a Haber ekranlarında yaptığı açıklamalarında; "Sputnik V aşısı diğer vektörel aşılardan bir tık üstte. Diğer vektörel aşılar hangileri? AstraZeneca ve Johnson & johnson... Ama bu iki aşıda şöyle bir handikap var. Bu aşıların birisi EMA tarafından diğeri de FDA tarafından kullanımları askıya alındı. Faz çalışmalarında ortaya çıkmamış olan ve iyi tanımlanamamış ilişkili olabileceği düşünüldüğü kan pıhtılaşma sorunları nedeniyle... Dolayısıyla bu tablo biraz ürkütücü gibi görünse de Rusya'nın geliştirdiği Sputnik aşısı bu iki aşından biraz daha farklı. Çünkü onlarda sadece adenovirüs 5 (Ad5) veya adenovirüs 26 (Ad26) vektörü varken Sputnik V aşısında her iki vektörel aşı art arda yapılıyor. Önce Ad26, 21 gün sonra da Ad5 dediğimiz vektörel aşı yapılıyor. Bu 21 günlük aranın ardından Faz çalışmalarına bakıldığı kadarıyla; Sputnik V aşısının, bu iki aşıdan çok daha iyi düzeyde koruyuculuk etkinlik düzeyi var. Rakamsal olarak hatırlatmak gerekirse AstraZeneca'da yaklaşık olarak yüzde 68'lerdeydi, Johnson & johnson'da ise yüzde 85'lerde... Türkiye'de kullanılması düşünülen Sputnik V aşısında ise yüzde 91'lerde bir faz çalışması etkinliği var. Bu çok iyi bir rakam neredeyse bu imrenilen BioNTech aşısıyla eş değer gibi... Şu anda erken kullanım izniyle 60'a yakın ülkede kullanılan bir aşı" ifadelerini kullandı.
SPUTNIK V AŞISININ DİĞER AŞILARDAN FARKI NEDİR?
"Sputnik aşısının diğer aşılara kıyasladığımızda ilk dozdan sonra oluşan hücresel bağışıklık yanıtı daha iyi" ifadelerini kullanan Prof.Dr. Şener, "Faz çalışmaları sonuçlarında gördüğümüz kadarıyla ilk dozda gördüğümüz en iyilerden biri" dedi. Prof. Dr. Şener açıklamalarını şöyle sürdürdü: "mRNA aşılarına göre; diğer bir üstünlüğü saklama koşulları daha makul seviyelerde. Özel derin dondurucu gerekmiyor. Normal bir buz dolabı gibi yerlerde saklanabiliyor. Bu bir avantaj, hem saklanma koşulları açısından, hem transfer ve uygulama koşulları açısından. "
BENCE EN BÜYÜK AVANTAJI...
"Bence en büyük avantajı diğerlerine göre, varyant etkinliğinin de son çalışmalarda gösterilmiş olmasıdır." diyen Prof.Dr. Şener "Nisan ayının başında çıkan makalelere baktığımızda Sputnik V aşısının İngiliz varyantına karşı etkili olduğu, Brezilya varyantlarına etkinliğinin makul oranda olduğu biliniyor. Türkiye'de İngiltere varyanıtının dominant olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şener, Bakanlığın stratejik olarak İngiltere varyantına etkili bir aşı getirmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı...