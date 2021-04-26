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Giriş Tarihi: 26.4.2021 11:10 Son Güncelleme: 26.4.2021 11:30

Yükseklik korkusu olanlar izlemesin: Lunaparkta korku dolu anlar

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Yükseklik korkusu olanlar izlemesin: Lunaparkta korku dolu anlar

’nin en yüksek trenine ev sahipliği yapan kentinde bulunan eğlence merkezinde, korku dolu anlar kameralara yansıdı. Bozulan hız treninin en yüksek noktasında mahsur kalan ziyaretçiler, trenin arızasının giderilememesi nedeniyle metrelerce yükseklikte hiçbir güvenlik önlemi olmadan yürümeye zorlandı.

İngiltere'nin Blackpool kentinde, eğlenceseverlerin en büyük kabuslarından biri gerçekleşti. Ülkenin en yüksek hız trenlerinden birine ev sahipliği yapan lunaparkta, izleyenleri korkutan bir arıza yaşandı.

ZİRVEDE MAHSUR KALDILAR

Geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen olayda bir grup genç, yüksekliğiyle ünlü hız trenine bindi. Adrenalin dolu anlarını videoya çekmeye başlayan gençler, trenin tırmandıktan sonra hızla aşağı inmesi gereken zirve noktasına geldiklerinde ise hiç beklemedikleri bir olayla karşılaştı.

Zirvede arıza yapan hız treni, bulunduğu yerde kalakaldı. Tam 65 metre yükseklikte mahsur kalan ziyaretçiler, uzun süre boyunca yardım gelmesini bekledi.

O ANLAR KAMERADA

Metrelerce yükseklikte korku dolu anlar yaşayan ziyaretçiler, yaşanan arızanın giderilememesi nedeniyle yürüyerek aşağı inmek zorunda kaldı.

Hız trenine bindiler, 60 metre yükseklikte mahsur kaldılar | Video

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Yükseklik korkusu olanlar izlemesin: Lunaparkta korku dolu anlar
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