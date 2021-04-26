Yükseklik korkusu olanlar izlemesin: Lunaparkta korku dolu anlar

İngiltere'nin Blackpool kentinde, eğlenceseverlerin en büyük kabuslarından biri gerçekleşti. Ülkenin en yüksek hız trenlerinden birine ev sahipliği yapan lunaparkta, izleyenleri korkutan bir arıza yaşandı.
ZİRVEDE MAHSUR KALDILAR
Geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen olayda bir grup genç, yüksekliğiyle ünlü hız trenine bindi. Adrenalin dolu anlarını videoya çekmeye başlayan gençler, trenin tırmandıktan sonra hızla aşağı inmesi gereken zirve noktasına geldiklerinde ise hiç beklemedikleri bir olayla karşılaştı.
Zirvede arıza yapan hız treni, bulunduğu yerde kalakaldı. Tam 65 metre yükseklikte mahsur kalan ziyaretçiler, uzun süre boyunca yardım gelmesini bekledi.
O ANLAR KAMERADA
Metrelerce yükseklikte korku dolu anlar yaşayan ziyaretçiler, yaşanan arızanın giderilememesi nedeniyle yürüyerek aşağı inmek zorunda kaldı.
Hız trenine bindiler, 60 metre yükseklikte mahsur kaldılar | Video