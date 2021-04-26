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Giriş Tarihi: 26.4.2021 15:43 Son Güncelleme: 26.4.2021 15:44

Zelenskiy, talimat verdi! Putin ile görüşme ayarlanacak...

AA
Zelenskiy, talimat verdi! Putin ile görüşme ayarlanacak...

Başkanı Vladimir Zelenskiy, Putin'e Donbas'ta görüşme teklif etmiş, Putin ise kendisini Moskova'ya davet etmişti. Bu gelişmelerin ardından Zelenskiy, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'a Başkanı 'le görüşme ayarlaması için talimat verdiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme ayarlaması için talimat verdiğini bildirdi.

Ukrayna Resmi Haber Ajansı Ukrinform'a göre, Zelenskiy, yaptığı açıklamada, Donbas'ta görüşme teklifine cevaben Putin'in kendisini Moskova'ya davet ettiğini hatırlattı.

İRTİBAT KURULMASI TALİMATI VERİLDİ

Görüşmenin yer ve zaman gibi detayları konusunda Yermak'a Kremlin ile irtibat kurması talimatı verdiğini aktaran Zelenskiy, önemli olanın görüşme ve müzakerelerin gerçekleşmesinin olduğunu ifade etti.

Zelenskiy, görüşmenin nerede yapılacağı konusunun ise detay olduğuna dikkati çekti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 20 Nisan'da Putin'e Donbas'ta görüşmeyi teklif etmişti.

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Zelenskiy, talimat verdi! Putin ile görüşme ayarlanacak...
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