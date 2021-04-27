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Giriş Tarihi: 27.4.2021 09:52

casus uydusunu uzaya yolladı!

AA
ABD casus uydusunu uzaya yolladı!

"NROL-82" adlı casus uydusunu uzaya gönderdi. İşlevi gizli tutulan uydu, "Delta 4 Heavy" tipi ağır taşıyıcı roket ile eyaletindeki Vandenberg Hava Üssü'nden fırlatıldı. Fırlatış internetten canlı yayınlanırken roketin ikinci aşamasının ateşlenmesi ve uyduyu saklayan kalkanın açılmasının ardından "gizlilik" gerekçesiyle yayın kesildi.

ABD, "NROL-82" adlı casus uydusunu uzaya gönderdi. İşlevi gizli tutulan uydu, Lockheed Martin ve Boeing firmalarının ortaklığı United Launch Alliance şirketinin ürettiği "Delta 4 Heavy" tipi ağır taşıyıcı roket ile California eyaletindeki Vandenberg Hava Üssü'nden fırlatıldı.

YAYIN KESİLDİ

Fırlatış, internetten canlı yayımlanırken roketin ikinci aşamasının ateşlenmesi ve uyduyu saklayan kalkanın açılmasının ardından "gizlilik" gerekçesiyle yayın kesildi.

ABD'de keşif uydularının tasarlanması, üretimi, fırlatılması ve işletilmesinden sorumlu istihbarat birimi Ulusal Keşif Bürosuna (NRO) ait uydunun hangi görev için kullanılacağı bilinmiyor.

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ABD casus uydusunu uzaya yolladı!
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