ABD polisinden yaşlı kadına çirkin müdahale! Önce yere attılar…

ABD polisinin sivillere uyguladığı tartışmalı müdahaleler gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz yıl meydana gelen ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran George Floyd cinayetinin ardından eleştiri oklarının hedefine oturan ABD polis teşkilatındaki skandallar, bir bir ortaya çıkıyor. Ülke medyasına yansıyan haberlerde, geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleşen bir olayda, polisin yaşlı ve hasta bir kadına uyguladığı skandal muamele büyük tepki çekti.