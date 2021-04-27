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Giriş Tarihi: 27.4.2021 12:59 Son Güncelleme: 27.4.2021 13:02

’de canlı yayında ırkçılık: Siyahi doktor isyan etti

DHA
ABD’de canlı yayında ırkçılık: Siyahi doktor isyan etti

’de son yıllarda giderek artan ırkçılık olaylarına bir yenisi daha eklendi. Ülkenin eyaletinde gerçekleşen bir şehir komisyonu toplantısında, üyelerden biri, katıldığı video konferans sırasında siyahi doktorun unvanını kullanmayı reddetmesinin ardından komisyondan ihraç edildi.

ABD'de siyahilere yönelik ırkçı söylem ve saldırılara her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Ülkenin Kuzey Karolina eyaletinde şehir komisyonu üyesi Tony Collins, düzenlenen 'Halk Sağlığı Çevrimiçi Konferansı'nda siyahi Dr. Carrie Rosario'nun 'doktor' unvanını kullanmayı reddetti.

ABD'de çevrimiçi toplantıda siyahi doktora ırkçılık

Toplantıda ikili arasında tartışma yaşandı. Collins'in, Dr. Rosario'ya 'Mrs. Rosario' (Bayan Rosario) şeklinde hitap etmesinin ardından Dr. Rosario "Doktor Rosario, teşekkürler" cevabıyla Collins'i düzeltti. Ancak şehir komisyonu üyesi Collins ısrarla 'Mrs. Rosario' ve 'Carrie' şeklinde hitap etmeyi sürdürdü.

İHRAÇ EDİLDİ

Olayın ardından Şehir Konseyi Üyesi Sharon Hightower, Collins'i komisyondan çıkarmak için oylama yapılmasını talep etti. Greensboro Şehir Konseyi, Kuzey Karolina Üniversitesi'nde görevli doçent Dr. Carrie Rosario'a ırkçı söylemlerde bulunan Collins'i komisyondan ihraç etti.

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ABD’de canlı yayında ırkçılık: Siyahi doktor isyan etti
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