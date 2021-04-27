ABD’de canlı yayında ırkçılık: Siyahi doktor isyan etti

ABD'de siyahilere yönelik ırkçı söylem ve saldırılara her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Ülkenin Kuzey Karolina eyaletinde şehir komisyonu üyesi Tony Collins, düzenlenen 'Halk Sağlığı Çevrimiçi Konferansı'nda siyahi Dr. Carrie Rosario'nun 'doktor' unvanını kullanmayı reddetti.

ABD'de çevrimiçi toplantıda siyahi doktora ırkçılık

Toplantıda ikili arasında tartışma yaşandı. Collins'in, Dr. Rosario'ya 'Mrs. Rosario' (Bayan Rosario) şeklinde hitap etmesinin ardından Dr. Rosario "Doktor Rosario, teşekkürler" cevabıyla Collins'i düzeltti. Ancak şehir komisyonu üyesi Collins ısrarla 'Mrs. Rosario' ve 'Carrie' şeklinde hitap etmeyi sürdürdü.