ABD’de polise böyle saldırdı! Arkadan yanaşıp…

ABD'de polis teşkilatına yönelik tepki giderek artıyor. Geçtiğimiz sene gerçekleşen George Floyd cinayetinden sonra ırkçılıkla suçlanan polis teşkilatına yönelik tepkiler, şiddet eylemleri olarak kendini gösteriyor.

SOPAYLA SALDIRDI

Son olarak New York'ta meydana gelen bir olay, özellikle polise yönelik tahammülsüzlüğü gözler önüne serdi.

New York'un Queens bölgesinde gerçekleşen bir soygunun olay yerine giden bir polis memuru, inceleme yaptığı sırada hiç ummadığı bir saldırıyla karşılaştı.