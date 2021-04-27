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Giriş Tarihi: 27.4.2021 14:24

’de polise böyle saldırdı! Arkadan yanaşıp…

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
ABD’de polise böyle saldırdı! Arkadan yanaşıp…

’de sık sık ırkçılıkla suçlanan polis teşkilatıyla siyahiler arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. Son olarak ülkenin kentinde kameralara yansıyan olayda bir polis memuru, sokakta görev yaptığı sırada siyahi bir kişinin sopalı saldırısına uğradı.

ABD'de polis teşkilatına yönelik tepki giderek artıyor. Geçtiğimiz sene gerçekleşen George Floyd cinayetinden sonra ırkçılıkla suçlanan polis teşkilatına yönelik tepkiler, şiddet eylemleri olarak kendini gösteriyor.

SOPAYLA SALDIRDI

Son olarak New York'ta meydana gelen bir olay, özellikle polise yönelik tahammülsüzlüğü gözler önüne serdi.

New York'un Queens bölgesinde gerçekleşen bir soygunun olay yerine giden bir polis memuru, inceleme yaptığı sırada hiç ummadığı bir saldırıyla karşılaştı.

Polis memuruna arkadan yaklaşan siyahi bir genç, elindeki sopayla polis memurunun kafasına oldukça sert bir şekilde vurdu.

ABD New York'ta polis dedektifine siyahi gençten demir çubuklu saldırı!

Saldırganın peşinden koşan polis memuru, siyahi genci kısa süre sonra yakaladı.

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ABD’de polise böyle saldırdı! Arkadan yanaşıp…
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