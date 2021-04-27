ABD'de Türk genci ailesini katletti! Kaçmaya çalışırken yakalandı

ABD'nin Dallas kentinde 20 yaşındaki Burak Hezar, annesi ve kız kardeşini kaltletti. Annesi ve kız kardelini öldüren Hezar, cinayetlerin ardından San Fransisco'da yaşayan biyolojik babasının yanına kaçmaya çalışırken yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; üvey baba, eve geldiğinde Hezar'ın anne ve kardeşi ile kavga ettiğini görünce polise haber verdi. Yaşanan tartışma sonrasında Hezar'ın anne ve kız kardeşini bıçaklayarak kaçtı. Hezar, daha sonra Dallas-Fort Worth Uluslararası Havalimanı'nda otomobil kiralarken yakalandı.
UÇAĞA BİNMEKTEN VAZGEÇTİ
Üzerinden uçak bileti de çıkan Hezar'ın, son anda uçağa binmekten vazgeçtiği ve araba kiralamaya karar verdiği anlaşıldı.
KEFALET BEDELİ İKİ MİLYON DOLAR
İki cinayet ile suçlanan Hezar için kefalet bedeli 2 milyon dolar olarak açıklandı. Ailenin komşuları, anne Işıl'ın çok şefkatli olduğunu, evde hiç bağrışma olmadığını, çocuklarına iyi baktığını ve her şeyi çocukları için yaptığını söylediler.