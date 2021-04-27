ABD'de Türk genci ailesini katletti! Kaçmaya çalışırken yakalandı

UÇAĞA BİNMEKTEN VAZGEÇTİ

Üzerinden uçak bileti de çıkan Hezar'ın, son anda uçağa binmekten vazgeçtiği ve araba kiralamaya karar verdiği anlaşıldı.

KEFALET BEDELİ İKİ MİLYON DOLAR

İki cinayet ile suçlanan Hezar için kefalet bedeli 2 milyon dolar olarak açıklandı. Ailenin komşuları, anne Işıl'ın çok şefkatli olduğunu, evde hiç bağrışma olmadığını, çocuklarına iyi baktığını ve her şeyi çocukları için yaptığını söylediler.