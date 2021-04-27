Almanya’da Türklere yönelik çirkin saldırı!

Almanya'nın Bonn kentindeki Türk İşçileri Derneği Spor Kulübü tesislerinin duvarlarına İslam karşıtı ve ırkçı söylemler içeren yazılar yazıldı.

BİR YILDA 900'DEN FAZLA İSLAMOFOBİK SALDIRI

Almanya'da İslamofobik saldırılara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Almanya'nın Bonn'un kentindeki Tannenbusch mahallesinde yıllardır faaliyet gösteren Türk İşçileri Derneği spor kulübü derneğine ait tesislerin duvarlarına İslam karşıtı ve ırkçı söylemler içeren yazılar yazıldı.