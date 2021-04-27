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Giriş Tarihi: 27.4.2021 16:57 Son Güncelleme: 27.4.2021 17:00

’da Türklere yönelik çirkin saldırı!

DHA
Almanya’da Türklere yönelik çirkin saldırı!

’da son yıllarda giderek artan İslamafobik saldırılar, bu kez bir Türk spor kulübünü hedef aldı. Kulübün duvarları, Müslümanlara yönelik tehdit ve hakaret içeren yazılarla kirletildi.

Almanya'nın Bonn kentindeki Türk İşçileri Derneği Spor Kulübü tesislerinin duvarlarına İslam karşıtı ve ırkçı söylemler içeren yazılar yazıldı.

BİR YILDA 900'DEN FAZLA İSLAMOFOBİK SALDIRI

Almanya'da İslamofobik saldırılara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Almanya'nın Bonn'un kentindeki Tannenbusch mahallesinde yıllardır faaliyet gösteren Türk İşçileri Derneği spor kulübü derneğine ait tesislerin duvarlarına İslam karşıtı ve ırkçı söylemler içeren yazılar yazıldı.

Dernek Başkanı Bülent Buğdaycı, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine yaptığı açıklamada, durumu polise bildirdiklerini ifade ederek, "Olay yerinde yemek yenildiğini tespit ettik. Polisin olay yerinde bulunan bir yemek servisi irsaliyesinden hareketle muhtemel suçluları tespit etmeye çalışıyor" dedi.

Öte yandan, ülke genelinde 2020 yılında Müslümanlara ve Müslüman kuruluşlara yönelik 900'den fazla saldırının kayıt altına alındığı açıklanmıştı.

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Almanya’da Türklere yönelik çirkin saldırı!
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