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Giriş Tarihi: 27.4.2021

: 2022 sonunda salgın biter

Bill Gates: 2022 sonunda salgın biter
2015'te yaptığı açıklama ile pandemi konusunda bugünlerin gelebileceği uyarısını yaptığı için komplo teorilerinin odak ismi olan Microsoft kurucusu Bill Gates, Sky TV'ye yaptığı açıklamada salgının gelecek yıl da devam edeceğini söyledi. Gates, 2022'de normalleşme yoluna girileceğini ancak salgının tamamen yok olmasının ancak gelecek yıl sonunda gerçekleşebileceğini ifade etti. Gates, önümüzdeki birkaç ay içinde gelişmiş ülkelerde aşılama miktarının istenilen seviyeye geleceğini, daha sonra da dünyanın geri kalan ülkelerinde aşılamanın yaygınlaşacağını anlattı.
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Bill Gates: 2022 sonunda salgın biter
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