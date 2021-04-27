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Giriş Tarihi: 28.4.2021 00:27

'ta iki bombalı saldırı! 1 ölü, 2'si çocuk 20 yaralı

İHA
Cerablus'ta iki bombalı saldırı! 1 ölü, 2'si çocuk 20 yaralı

'nin kentine bağlı ilçesinde yaşanan iki bombalı saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 20 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep kentinde bulunan Cerablus ilçesinde 2 adet bombalı saldırı yaşandı. Yerel kaynaklar, yaşanan ilk patlamanın uzaktan kumanda aracılığıyla bomba yüklü bir araçta, ikinci patlamanın ise bomba yüklü bir motosikletin patlaması sonucu gerçekleştiğini ifade etti.

1 ÖLÜ, 2'Sİ ÇOCUK 20 YARALI

Yaşanan patlamalar nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 20 kişi yaralandı. Patlamanın ardından sağlık ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

SALDIRILARDAN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK SORUMLU TUTULUYOR

Öte yandan yerel halk tarafından terör örgütü PKK, Suriye'nin Türkiye sınırında yer alan Cerablus'ta yaşanan patlamalardan sorumlu tutuluyor.

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Cerablus'ta iki bombalı saldırı! 1 ölü, 2'si çocuk 20 yaralı
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