Cerablus'ta iki bombalı saldırı! 1 ölü, 2'si çocuk 20 yaralı

Suriye'nin Halep kentinde bulunan Cerablus ilçesinde 2 adet bombalı saldırı yaşandı. Yerel kaynaklar, yaşanan ilk patlamanın uzaktan kumanda aracılığıyla bomba yüklü bir araçta, ikinci patlamanın ise bomba yüklü bir motosikletin patlaması sonucu gerçekleştiğini ifade etti.