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Giriş Tarihi: 27.4.2021 15:53

yeni ticari uyduları yörüngeye fırlattı

AA
Çin yeni ticari uyduları yörüngeye fırlattı

hükümet kanadından gelen açıklamaya göre, uzaktan yer gözlem, veri hizmetleri, test ve diğer işlevleri yerine getirecek 9 ticari uydu, ’nın yörüngesine gönderildi.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, uyduları taşıyan Long March (Uzun Yürüyüş) 6 roketi, Şansi eyaletindeki Taiyüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

366. GÖREV TAMAMLANDI

Roketin taşıdığı uydular arasındaki yer gözlem uyduları Çilu-1 ve Çilu-4'un belirlenen yörünge konumlarına yerleştiği bildirildi. Şandong eyaletine ait uyduların, arazi araştırma, kentsel planlama, tarım, ormancılık, enerji, afet yönetimi alanlarında hizmet vermesi planlanıyor.

Roketin diğer yükleri arasında ise farklı Çinli şirketlere ait bir uzaktan algılama uydusu, bir mikro-nano uydu ve bir uzay madenciliği test uydusu olduğu bildirildi.

Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 366'ncı görev oldu.

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Çin yeni ticari uyduları yörüngeye fırlattı
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