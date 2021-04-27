Çin yeni ticari uyduları yörüngeye fırlattı

Roketin diğer yükleri arasında ise farklı Çinli şirketlere ait bir uzaktan algılama uydusu, bir mikro-nano uydu ve bir uzay madenciliği test uydusu olduğu bildirildi.

Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 366'ncı görev oldu.