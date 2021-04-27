Fransa'da Türk aile Ermeni grubun saldırısına uğradı! Dehşet anlarını böyle anlattılar...

"BENİ GÖRDÜKLERİNDE BAHÇEYE ATLADILAR VE 40 KİŞİ BANA SALDIRDI"

Ali Ç, AA muhabirine 25 Nisan'da evin bahçesinde oturduklarını belirterek, "10 araçla yaklaşık 40 kişinin geldiğini gördüm. Bir çocuk kovalıyorlardı. Beni gördüklerinde bahçeye atladılar ve 40 kişi bana saldırdı. Artık vurmaya başladılar. O sırada eşim yemek yapıyordu. Kaynar suyu onların üzerinde döktü ve öylece kurtulabildim." dedi.

Oğlu ve yeğeninin Ermeni grubun eve girmesini engellediğini ifade eden Ali Ç, "(Ermeniler) Onların kafasına copla vurdular. Biri hastanede yoğun bakımda tedavi görüyor, diğerinin kafasında 7-8 dikiş var. Ellerinde demir, bıçak, silah hepsi vardı." diye konuştu.