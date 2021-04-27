Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Fransa'da son 24 saatte 30 bin 317 yeni vaka tespit edildi
Giriş Tarihi: 27.4.2021 22:56

'da son 24 saatte 30 bin 317 yeni vaka tespit edildi

İHA
Fransa'da son 24 saatte 30 bin 317 yeni vaka tespit edildi

'da, salgınında son 24 saatte 30 bin 317 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 534 bin 313'e yükseldi. 347 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 103 bin 603’e yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 30 bin 317 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 534 bin 313'e ulaştığı bildirildi.

347 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte 347 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 103 bin 603'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 943'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 30 bin 281 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 20 milyon 458 bin 615 kişi Kovid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 14 milyon 579 bin 482'sine tek doz, 5 milyon 879 bin 133'üne ise iki doz aşı yapıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa'da son 24 saatte 30 bin 317 yeni vaka tespit edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA