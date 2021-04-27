Fransa'da son 24 saatte 30 bin 317 yeni vaka tespit edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 30 bin 317 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 534 bin 313'e ulaştığı bildirildi.

347 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte 347 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 103 bin 603'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 943'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 30 bin 281 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 20 milyon 458 bin 615 kişi Kovid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 14 milyon 579 bin 482'sine tek doz, 5 milyon 879 bin 133'üne ise iki doz aşı yapıldı.