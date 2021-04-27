Fransa’dan İngiltere’ye açık tehdit: Misilleme yaparız

Anlaşmanın tamamen uygulanmasını beklediklerini vurgulayan Beaune, gerekirse başka sektörlerde misilleme önlemleri alacaklarını ifade etti. Beaune, "Bu bir alışveriştir. Herkes vaatlerine uymalı aksi takdirde biz de sert olacağız." dedi.

TİCARET ANLAŞMASI İMZALANMIŞTI

Brexit sonrası ticaret ilişkilerini belirleyen ve 24 Aralık 2020'de varılan anlaşma uyarınca İngiltere, Avrupa Birliği üyesi ülkelere İngiliz sularında ruhsatla avlanmaları için izin veriyor.

Fransa, Boulogne-sur-Mer'deki 120 balıkçı teknesinden sadece 22'sine söz konusu sularda avlanma izni verildiğini belirtiyor.