Hindistan dehşeti yaşıyor! Krematoryumlarda yer kalmadı: Ölüleri saatlerce bekletiyorlar

GÜNLÜK 323 BİN YENİ VAKA

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 323 bin 144 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 17 milyon 636 bin 307'ye yükseldi.

Son 24 saatte 2 bin 771 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, günlük can kaybı sayısı da salgının başından bu yana görülen en yüksek noktaya ulaştı.

Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 197 bin 894'e yükseldi.