Hindistan'da ürküten tablo: Oğlunun cenazesini böyle taşıdı

HİNDİSTAN'DA SON DURUM

Hindistan'da son açıklanan verilere göre 17 milyon 636 bin 307 kişide koronavirüs tespit edildi. Ülkede toplam can kaybı 197 bin 894 olarak açıklanırken; iyileşenlerin sayısı ise 14 milyon 556 bin 209'a ulaştı. Ülkede 2 milyon 882 bin 204 aktif vaka bulunuyor. Öte yandan, İngiltere, Almanya ve ABD gibi bir çok ülke, Hindistan'a malzeme gönderme sözünde bulundu.