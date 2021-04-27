İngiliz bakandan Kıbrıs açıklaması: Fırsat yaratıyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde bugün başlayacak ve 29 Nisan'da sona erecek Cenevre'deki gayriresmi Kıbrıs konferansının müzakereleri yeniden başlatmak için bir fırsat sunduğunu belirtti. İngiltere Dışişleri Bakanlığından Cenevre görüşmelerinden önce yapılan açıklamada, İngiltere'nin Kıbrıs sorununun adil ve kalıcı çözümüne destek verdiği ve bölgedeki gerginliklerin çözülmesinde kilit rol oynamaya devam ettiği bildirildi.

"BİRLEŞMİŞ KIBRIS" VURGUSU

Açıklamada, Kıbrıslı tarafların, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla düzenlenecek 5+BM formatındaki Kıbrıs konulu gayriresmi toplantının süreci ilerletmek için fırsatlar sunduğuna dikkat çekildi.

Konferansa Raab'ın katılacağının hatırlatıldığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı, ticaret, yatırım ve turizm konularında daha büyük fırsatlar içeren, aynı zamanda bölgedeki güvenlik ve istikrarı güçlendirecek 'yeniden birleşmiş Kıbrıs'ın potansiyeline vurgu yapacak." ifadelerine yer verildi.