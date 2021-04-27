İsrail yine terör estirdi

İsrailgüçleri, ramazan ayının başından bu yana teravih namazı kılan Filistinlilere saldırmaya devam ediyor. İsrail ordusu, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın kapılarından Şam Kapısı'ndan çekilmesinin ardından orada bulunan Filistinlilere yine sert müdahalede bulundu. İsrail kuvvetleri, uyarı yapmaksızın marşlar, ilahiler söyleyen Filistinlilere saldırdı. Saldırıya uğrayanlar arasında yaşlı bir engellinin de olduğu belirtilirken, en az 3 kişi gözaltına alındı. İsrail polisi, geri adım atarak Şam Kapısı önünde oturma alanlarındaki barikatların Filistinliler tarafından kaldırılmasına müdahale etmemişti. Halil kentinde Filistinli bir grup, Şam Kapısı direnişiyle dayanışma gösterisi sırasında, askerlerin saldırısına uğradı.Fransız gazeteci Dominique Vidal, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik sert müdahalesine uluslararası medyanın sessiz kalmasına tepki gösterdi. Vidal, "İsrailli olmak, neden cezası verilmeyen ve büyük haber araçları (medyaları) tarafından 'unutulan' suçların işlenmesine izin veriyor? Fransız gazeteci ve Yahudi olarak utanıyorum" dedi.