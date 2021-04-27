‘Osmanlı, Hıristiyan azınlıkları yok etmedi’

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak tanımlamasına tepkiler sürerken Azerbaycan medyası, Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in 2016'daki açıklamasını tekrar gündeme getirdi. Trend.Az adlı Azerbaycan kaynaklı haber sitesinin haberdinde, Rus devlet kanalı Rossiya 24'e konuk olan Kirill, Osmanlı İmparatorluğu'nda hiç kimsenin Hıristiyan azınlıkları yok etmediğini dile getirdiği kaydedildi. Söz konusu videoda Patrik Kirill, Osmanlı İmparatorluğu'nda hiç kimsenin Hıristiyan azınlıkları yok etmediğini, dini toplulukların arasında bir ilişki düzeninin bulunduğunu ifade etti.