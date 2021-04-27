Sağlık sistemi çöktü hastalar evde ölüyor

Dünya geneli: Vakalar 147 milyon 822 bini, ölümler 3 milyon 123 bini aştı.Hindistan: Son 24 saatte 352 bin 991 vaka tespit edildi, 2 bin 812 kişi de öldü. Hastanelerde yer yok, hastalar evde yaşam mücadelesi veriyor. Sağlık sistemi "çökme noktasında."Yunanistan: Turizm amacıyla gelen aşı olmuş ve testi negatif çıkmış kişiler bir hafta süreli karantina uygulamasından muaf tutulacak.Dünya Ticaret Örgütü: Kovid-19 aşısını henüz paylaşmayan veya ihraç etmeyen ülkeleri aşı yapmaya çağırdı.Fransa: Başbakan Castex: Fransa'da mutasyonlar gerileme eğiliminde.İsrail: Pfizer/BioNTech aşısı olanlarda 'kalp kası iltihabı' görüldü.İspanya: 40 yaşındaki Kovid hastası, 22 kişiye kasıtlı olarak virüs bulaştırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.