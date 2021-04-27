Son dakika... Türkiye ve KKTC yeni bir model önerecek! Strateji netleşti: Gözler Cenevre'de...

İKİ HALK, İKİ DEVLET

Toplantıda müzakerelerin, 'bir devletin, diğer devletler karşısında bağımsız ve kendi sınırları içinde meşru egemen olduğunu, hiçbir devletin de bir diğerinden üstün olmadığını niteleyen uluslararası hukuk ilkesi olan egemen eşitlik' temelinde sürmesi gerektiğine dikkat çekilecek. Adada iki toplum, iki halk, iki devlet olduğunun herkes tarafından kabul edilmesi gerektiğine vurgu yapılacak. Devletten devlete ilişki ifade edilerek, egemen eşitlik temelinde bir anlaşma olabileceği kaydedilecek. Doğal kaynakların adil paylaşımı ve milli menfaatler hususunda ödün verilmeyecek, ancak yapıcı ve makul yaklaşımlar değerlendirilecek. Kıbrıs Türk halkının haklarını garanti altına alınması gerektiği belirtilecek.