‘Toplumlararası değil devletlerarası müzakere’

Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) önerdiği 5+BM gayri resmi toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Ankara ve Lefkoşa, Yunanistan ve Rum tarafına iki egemen eşit devletin kurulabileceği yeni bir model önerecek. Son toplantılarını Ankara'da yaparak Cenevre'ye birlikte hareket eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 53 yıl görüşülen ancak sonuç alınamayan 'federasyon' seçeneğinin müzakere konusu olmayacağı noktasında net. Toplantıda, çözümün iki devletli çözüm olduğu vurgulanarak müzakerelerin 'egemen eşitlik' temelinde sürmesi gerektiği anlatılacak. Toplantıda neyin, nasıl müzakere edileceği ve tarafların ileride görüşebileceği ortak bir zemin olup olmadığının ortaya çıkmasının sağlanması amaçlanıyor. Masaya 'iki devletli çözüm' önerisiyle oturacak olan Türk tarafının düşüncelerini açık yüreklilikle ortaya koyacağı toplantılarda tüm taraflardan da görüşlerini samimi şekilde ifade etmeleri beklentisi iletilecek. Türk tarafı ortak zeminin "toplumlararası" değil, "devletlerarası" bir müzakere süreci olduğunun altını çizecek.Toplantıda müzakerelerin, 'bir devletin, diğer devletler karşısında bağımsız ve kendi sınırları içinde meşru egemen olduğunu, hiçbir devletin de bir diğerinden üstün olmadığını niteleyen uluslararası hukuk ilkesi olan egemen eşitlik' temelinde sürmesi gerektiğine dikkat çekilecek. Adada iki toplum, iki halk, iki devlet olduğunun herkes tarafından kabul edilmesi gerektiğine vurgu yapılacak. Devletten devlete ilişki ifade edilerek, egemen eşitlik temelinde bir anlaşma olabileceği kaydedilecek. Doğal kaynakların adil paylaşımı ve milli menfaatler hususunda ödün verilmeyecek, ancak yapıcı ve makul yaklaşımlar değerlendirilecek. Kıbrıs Türk halkının haklarını garanti altına alınması gerektiği belirtilecek.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde İsviçre'de düzenlenecek Kıbrıs meselesine ilişkin gayri resmi 5+BM toplantısında Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyet temsil edecek. Konferansa, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'in yanı sıra garantör Yunanistan ve İngiltere'den temsilciler katılacak.AVRUPA Birliği (AB), 5+BM görüşmeleri için Birleşmiş Milletler'den (BM) beklediği daveti almadı. Diplomatik kaynaklar AB yönetiminin, bu toplantıda yer almak istediğini belirtmişti. Ancak AB yetkilileri, toplantıya katılacak taraflara daveti gönderen BM'den bugüne kadar bir çağrı almadıklarını bildirdi. AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, davet gelmemesine rağmen "BM'nin çabalarına yardım etmeleri için" AB'nin bir diplomat heyetini Cenevre'ye gönderdiğini duyurdu. AB'ye şikâyet yoluyla sorunları çözmeyi genel politikası haline getiren Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), bu toplantıda da masada AB temsilcisi olmasını istedi. Ancak, bu durumun müzakereleri objektiflikten uzaklaştıracağını bilen KKTC bu talebi kabul etmedi.İNGİLİZ medyası, Johnson hükümetinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) tanımayı düşündüğünü iddia etti. Sunday Express'te yer alan ve hükümete yakın kaynaklara dayandırılan haberde, İngiltere'nin "Cenevre'de yapılacak görüşmelerde Kıbrıs Adası'nı neredeyse 60 yıldır ikiye bölen siyasi krize barışçıl çözüm bulmada 'tarihi bir fırsat' sunmaya yardımcı olabileceği" belirtildi. Gazeteye konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiliz hükümetini, görüşmelerde önereceği iki devletli çözümü desteklemeye çağırdığı ifade edildi. Sorunun çözümünün, İngiltere'de yaşayan 300 bin Kıbrıslı Türk'e yardım edeceği ve iki ülke arasında doğrudan uçuşların başlamasını sağlayabileceği vurgulandı.BİRLEŞMİŞ Milletler'in (BM) Kıbrıslı tarafların ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin bir araya geleceği toplantıyı ABD'nin New York eyaletinde gerçekleştirmeyi planladığı ancak Kovid-19 pandemisi nedeniyle Cenevre'nin seçildiği öğrenildi. Toplantıda, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Dendias, Yunan Bakan'ın Ankara ziyareti sonrası yaptığı ortak basın toplantısında mesnetsiz ithamlarla yarattığı gerilimin ardından ilk kez bir araya gelecek.