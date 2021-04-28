AB düzenlemeyi kabul etti! Terör içerikli paylaşımlar bir saat içinde kaldırılacak

Sosyal medyada artan terör içerikli paylaşımlar birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de ciddi boyutlara ulaştı. Hükümet bunun için sosyal medya düzenlemesi getirirken, bazı kesimler eleştiride bulundu ve ifade özgürlüğünün kısıtlandığını savundu. AB de Türkiye'ye benzer bir düzenleme üzerinde anlaşmaya verdi.

TERÖR İÇERİKLİ PAYLAŞIMLAR 1 SAAT İÇİNDE KALDIRILACAK

AB Komisyonunun hazırladığı yeni düzenlemeyle dijital platformların, terör içeriği olduğu belirtilen paylaşımları AB ülkelerinde en kısa sürede kaldırması veya erişimini engellemesi gerekecek. Talimat verildikten sonra 1 saat içinde içeriğin kaldırılması veya engellenmesi zorunlu olacak.

YETKİLİ MAKAMLAR TARAFINDAN GÖNDERİLMESİ İSTENECEK

İçeriğin kaldırılmasına yönelik talimatın dijital platformlara AB ülkelerinin "yetkili makamları" tarafından gönderilmesi istenecek. Yasal düzenleme, AB içinde yerleşik olup olmadığına bakılmaksızın internet alan sağlayıcıları için geçerli olacak.

DÜZENLEMEYE UYULMAZSA CEZA VERİLECEK

Yasal düzenlemeye uyulmayarak içeriğin kaldırılmaması veya engellenmemesi durumunda şirketlere ceza verilecek. Ceza, alan sağlayıcı şirketin küresel yıllık cirosunun yüzde 4'ü kadar olabilecek. İçerikleri kaldırılan kişi veya işletmelerin şikayet hakları bulunacak. Eğitim, sanat, gazetecilik ve araştırma alanlarında bazı istisnalar yapılabilecek.

AB Komisyonu, bazı Avrupa ülkelerindeki terör saldırıları sonrasında yasal düzenleme teklifini teröristlerin interneti kullanarak radikalleşmesini, adam bulmalarını ve şiddeti teşvik etmelerini engellemek amacıyla Eylül 2018'de yapmış, Aralık 2020'de düzenleme üzerinde uzlaşı sağlanmıştı.

1 YIL SONRA TAMAMEN UYGULANIR HALE GELECEK

AB ülkelerinin, yasal düzenlemeyi ulusal hukuklarına gelecek aydan itibaren uyarlamaları gerekiyor. Yasa AB genelinde bir yıl sonra tamamen uygulanır hale gelecek.