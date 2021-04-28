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Giriş Tarihi: 29.4.2021 00:40 Son Güncelleme: 29.4.2021 01:02

'de mentollü sigaraya yasak geliyor

AA
ABD'de mentollü sigaraya yasak geliyor

'de Joe Biden yönetiminin bu hafta içinde ülkede mentollü sigaraların yasaklanmasına yönelik planını duyuracağı belirtildi

Washington Post gazetesine konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Biden yönetiminin uzun süredir tütün ürünleri karşıtları ve insan hakları savunucularının yaptığı bir çağrıya kulak vereceğini kaydetti.

Biden yönetiminin mentollü ve aromalı sigara türlerini yasaklamaya hazırlandığını ve planın bu hafta içinde duyurulabileceğini belirten yetkili, bu tür sigaraların en çok Afrika kökenli Amerikalılara zarar verdiğini kaydetti.

Yetkili, Biden'ın önereceği yasağın yürürlüğe girmesinin yıllar alabileceğini ancak bu adımın bile sigara karşıtı topluluklar tarafından memnuniyetle karşılanacağını sözlerine ekledi.

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ABD'de mentollü sigaraya yasak geliyor
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