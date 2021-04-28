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Giriş Tarihi: 28.4.2021 09:53 Son Güncelleme: 28.4.2021 09:55

’dan çekilen ’den savaş iması: İşten bile değil

AA
Afganistan’dan çekilen ABD’den savaş iması: İşten bile değil

Geçtiğimiz haftalarda ’daki askeri birliklerini geri çağıracağını açıklayan kanadından, kendisinin bölgede tartışılmaz bir garantör olduğunu vurgulayan açıklamalar geldi. ’e konuşan ABD Dışişleri Bakanı , birliklerin çekilmesinin bölgede iç savaşın yeniden körüklenmesine neden olabileceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikan askerlerinin çekilmesinden sonra Afganistan'da iç savaşın yeniden çıkabileceği iddialarına yönelik "Bu elbette ki muhtemel bir senaryo ama kimse Afganistan'da yeni bir iç savaşın yaşanmasını istemiyor." dedi.

"MUHTEMEL SENARYO"

CNN televizyonuna konuk olan Blinken, New Hempshire Senatörü Jeanne Shaheen'in "ABD'nin çekilmesi ile Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesi veya yeni bir iç savaş çıkması işten bile değil." ifadesine ilişkin soru üzerine "Bu elbette ki muhtemel bir senaryo ama kimse Afganistan'da iç savaşın yeniden başlamasını istemiyor. Bunu Afgan halkı istemez, Afgan hükümeti ve Taliban'ın da istediğini düşünmüyorum. Afganistan'ın komşuları da bunu istemez." şeklinde konuştu.

Blinken, ABD'nin Afganistan'dan askerlerini çekmesinin bu ülke ile ilişkilerini bitireceği anlamına gelmediğini, aksine Kabil ile daha derin iş birliği içine gireceklerini vurguladı.

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Afganistan’dan çekilen ABD’den savaş iması: İşten bile değil
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