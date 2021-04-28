Ali Çolak ve ailesi yaşadıkları dehşeti anlattı: Bugün bir cenaze haberi verebilirdik





'EŞİM KURTARDI'

Ali Çolak ve ailesi yaşadıkları dehşeti anlattı. 25 Nisan'da evin bahçesinde oturduklarını belirten Ali Çolak "10 araçla yaklaşık 40 kişinin havaya ateş açarak geldiğini gördüm. Bir çocuk kovalıyorlardı. Beni gördüklerinde bahçeye atladılar ve 40 kişi bana saldırdı. Vurmaya başladılar. O an bir şey düşünemedim. O sırada eşim yemek yapıyordu. Kaynar suyu onların üzerinde döktü ve öylece kurtulabildim" dedi. Oğlu ve yeğeninin Ermeni grubun eve girmesini engellediğini ifade eden Ali Çolak, "(Ermeniler) Onların kafasına copla vurdular. Biri hastanede yoğun bakımda tedavi görüyor, diğerinin kafasında 7-8 dikiş var. Ellerinde demir, bıçak, silah hepsi vardı. Bugün (karakola) gidip ifademizi verdik. Şikâyette bulunduk. Hakkımızı arayacağız" dedi.