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Giriş Tarihi: 28.4.2021 23:17

Aliyev’den Blinken’a Türkiye vurgusu! Biden'ın açıklamasından duyduğu rahatsızlığı iletti

AA
Aliyev’den Blinken’a Türkiye vurgusu! Biden'ın açıklamasından duyduğu rahatsızlığı iletti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı 'e, ABD Başkanı 'ın 1915 olaylarını sözde "soykırım" olarak nitelemesinden duyduğu rahatsızlığını iletti

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ile Blinken'in telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği enerji projeleri, Dağlık Karabağ'daki gelişmeler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun bundan sonraki faaliyeti konuşuldu.

Aliyev görüşmede, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine değinerek, "Türkiye, Azerbaycan'ın yakın dostu ve müttefikidir. Savaş sonrası dönemde bölgemizde çok önemli ve olumlu rol oynuyor. ABD Başkanı'nın bu açıklaması, Azerbaycan yönetimi ve kamuoyu tarafından rahatsızlıkla karşılandı." ifadelerini kullandı.

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Aliyev’den Blinken’a Türkiye vurgusu! Biden'ın açıklamasından duyduğu rahatsızlığı iletti
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