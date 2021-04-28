Biden’a soykırım dersi

ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde Ermeni 'soykırımı' hakkındaki açıklamasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün verdiği cevaplar dünya basınında hem son dakika gelişmeleri olarak aktarıldı hem de ardından analizler şeklinde yayınlandı. İşte dünya medyasının belli başlı organlarının attığı manşet ve yaptığı yorumlar...Reuters: Erdoğan, Biden'ı Ermeni deklarasyonu ile attığı 'yanlış adım'dan dönmeye çağırdı.Financial Times: Erdoğan'ın Biden'ın açıklamaları sonrasında Türkiye-ABD ilişkilerinin yeni düşük seviyeye gerilediğini dile getirdi.Washington Post: ABD tarihi soykırım olarak, Türkiye siyasi kan davası olarak görüyor.CBS News: Tarih dersi veren Türkiye lideri, ABD Başkanı'nı sert şekilde eleştirdi.The Times of Israel: Erdoğan, Biden'ın Ermeni 'soykırımına' dair 'tutarsız' kararını fırçaladı.Voice of America: Erdoğan, Başkan Joe Biden'ın 24 Nisan 1915 olayları için "soykırım" sözünü kullanmasının "mesnetsiz, haksız ve hakikatlere aykırı" olduğunu söyledi.Al Jazeera: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'ın açıklamasının NATO müttefikleri arasındaki ikili ilişkilerde "derin bir yara" açtığını söyledi.Sydney Morning Herald: Erdoğan, Biden'dan Ermeni açıklamalarından dönmesini istedi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasının, Türkiye ile Amerika arasındaki askeri ilişkileri etkilemesini beklemediklerini söyledi.Sözcü Kirby, Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin iki ülke arasındaki askeri ilişkileri etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soru üzerine, "Hayır, Türkiye ile askeri ilişkilerimizde bir değişiklik olmasını beklemiyoruz.Türkiye bir NATO müttefikidir ve burada önemli bir müttefiktir. Farklı alan ve konularda bu ilişkileri yürütmeye ve bu ilişkiyi geliştirmeye devam ediyoruz" ifadesini kullandı.