Canlı yayında kız arkadaşını katletmişti! YouTuber’a verilen ceza şoke etti

Yaşanan ölümün ardından sağlık görevlilerini arayan ve içki içerek canlı yayına devam eden Rus cani, büyük tepkiye neden olmuştu.

YALNIZCA 6 YIL CEZA ALDI

Tavırları nedeniyle soğukkanlı bir cani olarak nitelendirilen Reeflay'nin cezası, büyük belli oldu. Mahkemeye çıkarıldığında annesi tarafından sarılıp öpülerek karşılanan Reeflay, sadece 6 yıl hapis cezası aldı.

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Annesinin "Oğlum bir karıncayı bile incitemez, nazik ve iyi kalpli bir insandır" diye tanımladığı Reeflay, eleştiri oklarının hedefine oturdu.

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