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Giriş Tarihi: 28.4.2021 16:35 Son Güncelleme: 28.4.2021 17:06

Canlı yayında kız arkadaşını katletmişti! YouTuber’a verilen ceza şoke etti

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Canlı yayında kız arkadaşını katletmişti! YouTuber’a verilen ceza şoke etti

'dan gelen son dakika haberi, sosyal medyada büyük tepki yarattı. Geçtiğimiz sene meydana gelen olayda sosyal medyada daha fazla ilgi çekmek ve takipçi kazanmak için bir izleyicisi ile iddiaya giren ve sevgilisini iç çamaşırları ile soğukta balkonda bekleten , hamile kız arkadaşının ölümüne neden olmuştu. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran korkunç olay sonrası mahkemesi, cani adama ilişkin kararını verdi. Verilen ceza ise, adalet bekleyenleri şok uğrattı.

Geçtiğimiz Aralık ayında yaşanan bir olay, dünya genelinde büyük yankı uyandırmıştı.

Sosyal medyada daha fazla takipçi kazanmak için canlı yayında işkence uygulayan, gönüllü kurbanlarına eziyet ederek bunları yayınlayan yeni bir akımın uygulayıcılarından biri olan Rus Stas Reeflay isimli YouTuber, canlı yayında korkunç bir cinayete neden olmuştu.

VAHŞİ GÖRÜNTÜLER OLAY YARATMIŞTI

Reeflay, YouTube kanalı üzerinden yaptığı canlı yayın sırasında bir izleyiciden, 28 yaşındaki hamile kız arkadaşını dondurucu soğukta dışarda bekletmesi karşılığında 1000 dolar teklifi almıştı.

Gelen teklifin ardından Reeflay, kız arkadaşı Valentina Grigoryeva'yı sadece iç çamaşırıyla sıfırın altındaki soğukta balkona kapatmıştı. Genç kızın balkonda olduğu süre boyunca yayın yapan Reeflay, dışarıdan gelen ağlama ve yalvarma seslerinin kesilmesi sonucu dışarıya çıktığında donarak hayatını kaybetmiş genç kızın cesediyle karşılaşmıştı.

Yaşanan ölümün ardından sağlık görevlilerini arayan ve içki içerek canlı yayına devam eden Rus cani, büyük tepkiye neden olmuştu.

YALNIZCA 6 YIL CEZA ALDI

Tavırları nedeniyle soğukkanlı bir cani olarak nitelendirilen Reeflay'nin cezası, büyük belli oldu. Mahkemeye çıkarıldığında annesi tarafından sarılıp öpülerek karşılanan Reeflay, sadece 6 yıl hapis cezası aldı.

Son Dakika Haberleri | Rus YouTuber canlı yayında hamile kız arkadaşını öldürdü! | Video

Annesinin "Oğlum bir karıncayı bile incitemez, nazik ve iyi kalpli bir insandır" diye tanımladığı Reeflay, eleştiri oklarının hedefine oturdu.

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Canlı yayında kız arkadaşını katletmişti! YouTuber’a verilen ceza şoke etti
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